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Almanya'da Erken Seçim Tartışmaları Sürüyor

Başbakan Scholz, erken seçim tarihinin sakin bir şekilde tartışılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:04
Almanya'da Erken Seçim Tartışmaları Sürüyor

Almanya'da Erken Seçimler İçin Tartışmalar Başladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından erken seçim tarihinin mümkün olan en sakin şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Budapeşte Zirvesi'nde Açıklamalar

Scholz, Avrupa Birliği dönem başkanı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen gayri resmi zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada, ülkesindeki seçimlerin ne zaman yapılacağına dair tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

FDP'nin Koalisyondan Ayrılması ve Seçim Süreci

Hür Demokrat Parti’nin (FDP) 6 Kasım’da koalisyondan ayrıldığını hatırlatan Scholz, "Bu tarihi olabildiğince sakin bir şekilde tartışmalıyız," dedi. Seçim tarihinin tamamen siyasi bir karara dayalı olmadığını belirten Scholz, partilerin seçimlere hazırlanmaları ve adayların belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Parti Programları ve Rekabet

Scholz, ayrıca parti programlarının oluşturulması ve bu programların adil bir şekilde rekabet etmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, Scholz'un erken seçim tarihi konusundaki müzakereye açık olduğuna dair yorumlara neden oldu.

Güven Oylaması ve Sonuçları

Başbakan Scholz, 15 Ocak’ta mecliste güven oylamasına gideceğini ve bu bağlamda Mart ayında erken seçim yapılacağını belirtmişti. Bu toplantının ardından FDP, hükümetteki bakanlarını geri çekince, "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet düşmüş oldu.

Muhalefetin Talepleri

Özellikle ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz ve diğer muhalefet partileri, seçimlerin daha erken bir tarihte yapılmasını talep ediyor.

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