Almanya'da Esed Rejimi Üyesine 10 Yıl Hapis Cezası

Almanya'da Esed Rejimi Üyesi 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin bir üyesini, "insanlığa karşı suç ve savaş suçu" işlemekten 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Bu karar, insan hakları ihlalleriyle ilgili dünya çapında süregelen davaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Suçlamalar ve Mahkeme Süreci

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) bildirdiğine göre, mahkeme, sanığın 2012 ile 2015 yılları arasında Şam'da sivillere karşı kötü muamele, köleleştirme ve yağma olaylarına karıştığını tespit etti. Sanığın, halk gösterilerini şiddetle bastıran ve hukuki sorumluluktan kaçan paralı şebbiha milisleri arasında yer aldığı belirtildi.

Dava sürecinde 25'ten fazla tanığın ifadesi alındı. Ancak sanık, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve birçok delili çürütmeye çalıştı. Suçlamaların başında, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları bulunuyordu.

Sanığın Almanya'daki Durumu

Şubat 2016'da Almanya'ya gelen sanık, sığınma talebinde bulunmuştu. Ancak, kaldığı sığınma merkezindeki Suriyeli bir oda arkadaşı tarafından tanınarak ihbar edildi. Bremen şehrinde Ağustos 2023'te gözaltına alınan sanık, mahkemenin suçlu bulmasının ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, temyize götürülebilirken, federal savcılık 47 yaşındaki sanık için 11 yıl hapis cezası talep etmişti. Sanığın savunma avukatları ise beraat talebinde bulundular.