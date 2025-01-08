Almanya'da Feci Trafik Kazası: 5 Ölü

Almanya'nın Aşağı Saksonya'sında Korkunç Kaza

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Oldenburg beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın Ayrıntıları

Polisten alınan bilgilere göre, Bremen'in batısındaki 401 numaralı otobanda bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kazada biri kamyon şoförü olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında açık kasalı 40 tonluk kamyon alev aldı ve yangın etkili bir şekilde kontrol altına alındı.

Kurtarma Çalışmaları ve İnceleme

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu. Olayla ilgili detayların netlik kazanması için yetkililer olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.