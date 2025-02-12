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Almanya'da Francesca Albanese'nin Etkinliği Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi

Berlin Hür Üniversitesi, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin etkinliğini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:27
Almanya'da Francesca Albanese'nin Etkinliği Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi

Almanya'da Francesca Albanese'nin Etkinliği İptal Edildi

Almanya'nın Berlin Hür Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin katılacağı etkinliği iptal etti. İptal kararının gerekçesi ise güvenlik endişeleri olarak açıklandı.

Bilkent Üniversitesi Rektörü'nin Açıklamaları

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin Hür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günter Ziegler, üniversite yönetimiyle düzenlenen bir toplantıda, Albanese'nin sunum yapacağı etkinliğin güvenlik gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.

Ziegler, etkinliğin 19 Şubat'ta halka açık bir yüz yüze toplantı olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığına karar verdiklerini belirtti. Rektör, etkinliğin çevrim içi olarak düzenlenmesini önerdi.

Etkinliğe Katılacak İsimler

Etkinliğe, Londra'daki Goldsmith Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Forensic Architecture bağımsız araştırma grubunun kurucusu Eyal Weizman'ın da katılması bekleniyordu. Ancak bu iptal, geniş bir yankı uyandırdı.

Etkinliğin İptali Üzerine Tepkiler

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Albanese ve Weizman'ın katılacağı etkinliğin iptal edilmesinin istemişti. Bunun yanı sıra, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Proser'in de Ziegler'e etkinliğin iptali için bir elektronik posta gönderdiği aktarıldı.

Bu durum, üniversitelerde akademik etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin güvenlik endişelerinin arttığını gösteriyor.

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