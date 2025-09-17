Almanya'da Güvenlik Nedeniyle Bazı Milletvekili Çalışanlarına Parlamento Giriş Kartı Verilmedi

Federal Meclis, erişim taleplerini güvenlik bulguları nedeniyle reddetti

Alman Federal Meclis, bazı milletvekillerinin çalışanlarına meclis binalarına giriş kartı ile bilişim sistemlerine erişim yetkisi verilmesinin güvenlik gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu kararlar gerekli güvenlik kontrolleri sonucunda elde edilen kritik bulgular temel alınarak alındı. Reddedilen başvurularda, giriş kartlarının anayasa dışı amaçlar için istismar edilebileceği tespit edildi.

Federal Meclis, bu kişilere kart verilmesinin Meclis'in işlevi, çalışması, güvenliği veya güvenirliği açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Meclis Başkanı Julia Klöckner ise Federal Meclis'in "açık bir parlamento" olduğunu, ancak bunun aynı zamanda "demokrasinin alanı" olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

Klöckner, iç ve dış güvenlik konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini belirterek, "Federal Meclis'in binalarına ve bilişim sistemlerine erişimi olan herhangi birinin kişisel güvenilirliği konusunda bir şüphe olmamalı. İlgili milletvekilleri çalışanlarına ilişkin kritik güvenlik bulgularının çokluğu ve ağırlığı başvuruların reddedilmesini zorunlu kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Haber Ajansı DPA'nın aktardığına göre, aşırı sağcı AfD milletvekillerinin 3 çalışanının parlamento giriş kartı başvurusu reddedildi; bir çalışana da bilişim sistemlerine erişim yetkisi verilmedi.