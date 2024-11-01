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Almanya'da Halk Erken Seçim İstiyor

Almanya'da yapılan ankette halkın %54'ü erken seçim talep ediyor. Hükümetten memnun olmayanların oranı %85'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:46
Almanya'da Halk Erken Seçim İstiyor

Almanya’da Erken Seçim Talepleri Artıyor

Son yapılan bir anket, Almanya’da halkın önemli bir kesiminin erken seçim yapılması gerektiğini gösterdi. Alman kamu yayıncısı ARD’nin yürüttüğü "DeutschlandTrend" anketine katılanların %54’ü erken seçim talep ederken, %41’lik bir kesim mevcut hükümetin planlanan seçim tarihi olan 28 Eylül 2025’e kadar görevde kalması yönünde görüş bildirdi.

Anket Sonuçları ve Hükümete Güven

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçmenlerinin %93’ü, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi destekçilerinin %75’i, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) seçmenlerinin %69’u, Yeşillerin %20’si ve SPD’nin %19’u erken seçim talep edenler arasında yer aldı. Hükümete güvenin azaldığını ortaya koyan anket sonuçlarına göre, katılımcıların %44’ü hükümetten "hiçbir şekilde memnun değilim" derken, %41’i de "daha az memnun" olduğunu ifade etti. Böylece hükümetten memnun olmayanların oranı %85’e yükseldi, bu da rekor bir durum olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi ve Gelecek Beklentileri

Almanya’da son dönemde iktidar ortakları arasındaki anlaşmazlıklar ve ekonomik sıkıntılar, hükümetin geleceğini sorgulattı. Ülke basınında, hükümetin 28 Eylül’e kadar görevde kalamayacağı ve muhtemelen martta seçime gideceği yönünde yorumlar yapılmakta. Hükümet ortakları, bu süreçte "somut bir sebep" ve "uygun zaman" arayışında olduğu iddiaları gündemde.

Önemli Toplantı ve Siyasi Gelişmeler

Alman Başbakanı Olaf Scholz ve FDP’li Maliye Bakanı Christian Lindner kısa süre içinde ekonomi çevreleriyle ayrı toplantılar düzenledi. Yeşiller Partisi’nden Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de ekonomiyi güçlendirmeye yönelik öneriler sundu. Siyasi analistler, bu durumun siyasi uyumsuzlukları artırdığını ifade etti.

Ana Muhalefet ve Oy Dağılımı

"DeutschlandTrend" anketinde, ana muhalefetteki CDU/CSU, önceki aya göre oy oranını 3 puan artırarak %34 ile birinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı AfD %17 ile ikinci, Başbakan Scholz’un SPD’si ise %16 ile üçüncü sıradadır. Yeşiller %11, BSW ise %6 olarak kaydedilirken, hükümetin küçük ortağı FDP’nin oy oranı %4 ile meclis dışında kalma riski taşımaktadır.

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