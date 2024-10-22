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Almanya'da Halkın Çoğunluğu İsrail'e Silah Satışına Karşı

Almanya'da yapılan bir anket, halkın %60'ının İsrail'e yapılan silah satışlarına karşı olduğunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:56
Almanya'da Halkın Çoğunluğu İsrail'e Silah Satışına Karşı

Almanya'da Silah Satışına Tepki Var

Almanya genelinde gerçekleştirilen bir anket sonucuna göre, halkın %60'ı İsrail'e silah teslimatlarına karşı çıkmakta. Forsa araştırma şirketinin, Stern dergisi için 17-18 Ekim tarihlerinde 7 bin kişi ile yaptığı telefon anketinin sonuçları dikkat çekiyor.

Anket Sonuçları

Ankete katılanların %60'ı, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatına onay vermemesi gerektiğini belirtti. Bu durum, hemen her kesimden tepkilerin yükselmesine neden oldu. Aksine, silah teslimatlarını destekleyenlerin oranı %31 civarındayken, %9'luk bir kesim kararsız kaldı.

Doğu Almanya'dan Yüksek Tepki

Özellikler Doğu Almanya'da anketlere katılanların %75'i, İsrail'e silah sevkiyatına karşı olduklarını ifade etti. Bu, bölgede ciddi bir hoşgörüsüzlüğün ve endişenin olduğunu gösteriyor.

Silah Satışları Hız Kazandı

Almanya, son haftalarda İsrail'e yapılan silah satışlarını artırmış durumda. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, 16 Ekim tarihli bir açıklamada, bu yıl İsrail'e toplam 45,74 milyon avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verildiğini duyurdu. Özellikle son 8 haftada 31 milyon avroluk bir satış, dikkat çekiyor.

Alman Hükümetinden Açıklama

Bakanlık, "İsrail'e silah ihracatı konusunda herhangi bir yasak söz konusu değildir." ifadesini kullandı. Ayrıca, Bild gazetesinin haberine göre, Almanya, satılacak olan silahların soykırım için kullanılmayacağına dair yazılı güvence talep etti. Başbakan Olaf Scholz'un yaptığı açıklama ile silah yardımlarının süreceği belirtildi.

Uluslararası Tepkiler

Alman hükümeti, 2023 yılı itibarıyla İsrail'e 327 milyon avroluk silah satışına onay verdi. Bu durumun, geçen yıl ile karşılaştırıldığında 10 katına çıktığı gözlemleniyor. Ayrıca, Latin Amerika ülkesi Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçladı, fakat Alman hükümeti bu iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılacak silah ihracatı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmamış.

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