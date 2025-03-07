Almanya'da Havalimanlarında 10 Mart'ta 24 Saatlik Uyarı Grevi

Almanya'da büyük havalimanlarında kamu ve yer hizmetleri çalışanları, ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 10 Mart'ta bir günlük uyarı grevine gidecek.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik ikinci tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Frankfurt Havalimanı dahil 11 Alman havalimanında çalışan işçilerin 10 Mart'ta 24 saatlik greve gideceği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile en yoğun ikinci havalimanı Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanları için tam gün grev çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Ver.di, söz konusu grev girişimiyle çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor. Sendika, çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik bir artış ve ayda en az 350 avroluk ek ödenek ile 3 gün ilave izin talep ediyor.

Belediyeler ve federal hükümetin de dahil olduğu işverenler ise artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin mali açıdan kendilerini zorlayacağını düşünüyor.