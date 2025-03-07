Almanya'da Havalimanlarında 10 Mart'ta 24 Saatlik Uyarı Grevi

Almanya'nın büyük havalimanlarında 10 Mart'ta 24 saatlik grev yapılacak. Çalışanlar ücret zammı talep ediyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:06
Almanya'da Havalimanlarında 10 Mart'ta 24 Saatlik Uyarı Grevi

Almanya'da büyük havalimanlarında kamu ve yer hizmetleri çalışanları, ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 10 Mart'ta bir günlük uyarı grevine gidecek.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik ikinci tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Frankfurt Havalimanı dahil 11 Alman havalimanında çalışan işçilerin 10 Mart'ta 24 saatlik greve gideceği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile en yoğun ikinci havalimanı Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanları için tam gün grev çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Ver.di, söz konusu grev girişimiyle çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor. Sendika, çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik bir artış ve ayda en az 350 avroluk ek ödenek ile 3 gün ilave izin talep ediyor.

Belediyeler ve federal hükümetin de dahil olduğu işverenler ise artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin mali açıdan kendilerini zorlayacağını düşünüyor.

Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, işverenlerin kamu sektörü çalışanları için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir teklifte bulunmadıklarını belirterek, "Meşru taleplerimizi karşılamaya istekli olmadıkları için bu uyarı grevini yapmak zorunda hissediyoruz"

Bu arada, devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle geçen hafta başta Münih olmak üzere ülkedeki çeşitli havalimanlarında yapılan uyarı grevleri uçuş iptalleri ve aksaklıklara neden oldu. Frankfurt Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, uyarı grevinin uçuş operasyonlarında büyük aksamalara yol açmasının beklendiği belirtilerek, yolcuların uçuş bilgilerinin durumunu hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye edildi.

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