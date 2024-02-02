Almanya'da havalimanlarından sonra şehir içi ulaşımda grevler başladı

Almanya'da şehir içi ulaşım sektörü çalışanları, dün havalimanı çalışanlarının ardından bugün de birçok eyalette uyarı grevine gitti. Tramvay ve otobüs gibi araçlar, grev nedeniyle sefer yapmadı.

Almanya'da havalimanlarından sonra şehir içi ulaşımda grevler başladı
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Birçok eyalette olduğu gibi ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) da çalışanlar, ver.di sendikasının grev çağrısına uydu. Cuma sabahı yerel saatle 03.00'te başlayan uyarı grevi cumartesi 03.00'e kadar sürecek. KRV'nin en büyük kenti Köln'de şehir içi ulaşım sektörü çalışanları greve gitti. Tramvay ve otobüs seferleri yapılmadığı için, binlerce kişinin kullandığı duraklar ıssız kaldı.

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Şehir içi ulaşım sektörü çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle toplu taşıma araçları sefer yapmadı. Bu yüzden okul ve işe gitmek isteyenler özel araçlarını kullanmak zorunda kaldı. Köln'de şehir içi trafikte diğer büyük şehirler gibi yoğunluk ve gecikme yaşandı. Uyarı grevi yüzünden Köln dışında Düsseldorf, Bonn ve Leverkusen gibi şehirlerde de şehir içi toplu ulaşım durdu.

grev

Sendikanın ana talepleri arasında maaşlarda indirim olmadan haftalık çalışma saatlerinin azaltılması, tatil günlerinin çoğaltılması, vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarının geliştirilmesi bulunuyor; Brandenburg, Saarland, Saksonya-Anhlat ve Thüringen eyaletlerindeki çalışanlar ise çalışma koşullarının geliştirilmesinin yanında maaşlarda zam da talep ediyor.

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