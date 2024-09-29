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Almanya'da İkamet İzni Olmayanlar İçin Gönderme İddiaları Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'dan Türkiye'ye gönderme iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:52
Almanya'da İkamet İzni Olmayanlar İçin Gönderme İddiaları Yalanlandı

Almanya'da İkamet İznine Dair İddialar Reddedildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'da yasal ikamet izni bulunmayan bireylerin Türkiye'ye gönderileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Sosyal Medya ve Basında Yanlış Bilgilendirme

Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve Alman basınında yer alan, "Almanya ile sığınmacı/mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Bu haberlerin yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Gerçekler Ne?

Alman medyasında, yasal ikamet izni olmayan 13.500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderileceği yönündeki haberlerin, Dışişleri Bakanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yalanlandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, bu iddialarla birlikte bazı çevrelerin "yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderileceği" yönünde bir manipülasyon kampanyası yürüttüğü belirtildi.

Türkiye ve Almanya Arasındaki Anlaşmalar

İlgili açıklamada, "Türkiye ile Almanya arasında yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının topluca gönderilmesine ilişkin herhangi bir anlaşma mevcut değildir. Sadece, Almanya'da hukuki işlemlerini tamamlamış Türk vatandaşları, Türk Dışişleri yetkililerinin onayı ile ferdi olarak kabul edilmekte." ifadeleri kullanıldı.

Manipülasyona Dikkat

Ayrıca, "200 sığınmacının Türkiye'ye gönderildiği" yönündeki görüntülerin, FETÖ bağlantılı propaganda hesapları tarafından kurgulandığı tespit edilmiştir. Görüntülerin Frankfurt-Hahn Havaalanı'nda kaydedildiği ancak bahsi geçen hava yolu şirketinin, yakın zamanda Almanya'dan Türkiye'ye herhangi bir uçuş yapmadığı ifade edilmiştir.

Kamuoyunun bu tür manipülatif haberlere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

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