Almanya'da İki Sendika, Sosyal Medya Platformu X'ten Ayrılma Kararı Aldı

Almanya'da İki Sendika, X'ten Ayrılıyor

Almanya'da önemli bir gelişme yaşandı. Hizmet sendikası Verdi ve Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, sosyal medya platformu X'ten ayrılma kararı aldıklarını açıkladılar.

15 Yıllık Kullanım Süresinin Ardından

Verdi ve GEW, 15 yıldır aktif olarak kullandıkları X platformundan ayrılma nedenlerini de belirtti. İki sendika, bu kararın arkasında Elon Musk'ın Almanya için Alternatif Partisi (AfD) başkan adayı Alice Weidel ile gerçekleştirdiği bir sohbetin olduğunu vurguladı.

Demokrasi Karşıtlığı ve Dezenformasyon

Ayrıca, bu sendikalar platformu demokrasi karşıtlığı ve dezenformasyon yaymakla suçlayarak, X'ten ayrılmayı uygun bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Alternatif Platformlar

Sendikalar, X platformundan ayrılmalarına rağmen Bluesky, Mastodon, Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edeceklerini belirtti.