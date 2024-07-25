Almanya'da İklim Aktivistlerinden Frankfurt Havalimanı'nda Protesto

İklim Protestoları Frankfurt Havalimanı'nı Vurdu

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı, iklim aktivistlerinin gerçekleştirdiği bir eylem sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Bu protesto eylemi, 50 uçuşun iptal edilmesine ve hava trafiğinin geçici olarak durmasına yol açtı.

Protestonun Ardından Gözaltılar Gerçekleşti

Havalimanı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, iklim aktivistlerinin yaptığı eylem sebebiyle hava trafiği zamanla tekrar başlatıldı. Ancak eylem sırasında polis, 8 aktivisti gözaltına aldı ve bu kişilere hava trafiğine tehlikeli müdahale ve izinsiz giriş iddialarıyla suçlamalar yöneltildi. Letzte Generation'dan Önemli Uyarı

Alman iklim aktivistleri grubunun sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir mesajda, "Petrol, gaz ve kömürün çıkarılmaya ve kullanılmaya devam edilmesi varlığımız için bir tehdittir. 2030'a kadar fosil yakıt kullanımını bırakın" ifadeleri kullanıldı.

Önceki Eylemler ve Güvenlik Önlemleri

Bu eylem, iklim aktivistlerinin önceki eylemleriyle benzerlik gösteriyor. Örneğin, aktivistler 24 Temmuz'da Köln-Bonn Havalimanı'nda hava trafiğini yaklaşık 3 saat boyunca durdurmuştu. Son yaşanan olayların ardından polisin, tüm havalimanlarında güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.