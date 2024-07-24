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Almanya'da İklim Aktivistlerinden Havalimanı Eylemi

Köln-Bonn Havalimanı'nda iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:03
Almanya'da İklim Aktivistlerinden Havalimanı Eylemi

Almanya'da İklim Aktivistleri Harekete Geçti

Almanya'da iklim aktivistleri, Köln-Bonn Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri eylemle dikkat çekti. Eylem, hava trafiğini aksatarak uçuşların askıya alınmasına sebep oldu.

Köln Polisi Olayı Açıkladı

Köln polisi, beş aktivistin iniş ve kalkış pistine yakın bir bölgede eylem yaptığını ve bu durumun hava trafiğini olumsuz etkilediğini duyurdu.

Son Nesil Grubu'nun Talepleri

Aktivistlerin, Letzte Generation (Son Nesil) adlı grubun bir parçası olarak yaptıkları bu eylemin, 2030 yılına kadar fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması talebiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Grubun sosyal medya platformu X üzerindeki açıklamasında, bu eylemin uluslararası bir protesto kampanyasının parçası olduğu ifade edildi.

Uluslararası Destek

Yapılan paylaşımda, benzer eylemlerin İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Kanada, ABD, İskoçya ve Norveç'teki havaalanlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği de vurgulandı.

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