Almanya'da İlk Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi Kuruluyor

Almanya'da İlk Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi Açılacak

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, 1,7 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı bölgede, 2025'in ilkbaharında hizmete girecek olan Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi (MEDAR) hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkede ilk olma özelliği taşıyan bu merkez, KRV eyalet hükümeti tarafından oluşturuldu.

3 yıllık bir projenin ardından faaliyete geçecek olan MEDAR, Müslümanlara yönelik saldırı ve suç olaylarını kayıt altına alarak raporlayacak. Ayrıca, Müslüman olmayan yabancılara yönelik ırkçı faaliyetlerin de belgelenmesi hedefleniyor.

Merkezin nisan ya da mart ayında açılması planlandığı belirtiliyor ve KRV, Müslüman karşıtı olaylara ilişkin kendi eyalet raporlama merkezini kuran ilk federal eyalet olması özelliğini taşıyor.

Kuzey Ren Vestfalya'da, Müslümanlara ve ibadethanelere yönelik pek çok saldırı gerçekleşmiştir. Örneğin, Iserlohn kentinde Ocak 2022'de meydana gelen bir olayda, çok sayıda Müslüman mezarına zarar verilmiş, mezar taşları kırılıp ters çevrilerek tahrip edilmiştir.

Ayrıca, KRV eyaletinde Nisan 2022'de antisemitizm karşıtı bir raporlama merkezi olan Anti-Semitizm Araştırma ve Bilgi Merkezi (RIAS NRW) de açılmıştır.