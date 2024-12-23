Almanya'da Irkçı Tehditler Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Irkçı Tehditler Sosyal Medyada Tepki Çekti

Almanya'nın Bremen eyaletinde yer alan Bremerhaven şehrinde, sosyal medya üzerinden ciddi ırkçı tehditler savuran bir kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, bu kişi sosyal medya hesabında "Arap veya güneyli görünen herkesi bıçaklamakla" tehdit etti.

TikTok Üzerinden Yapılan Tehditler

Şüphelinin TikTok hesabından paylaştığı videoda, 25 Aralık'ta "Arap veya güneyli görünen" bireyleri hedef aldığı görülüyor. Videoda, "Yanıma yeterince bıçak alacağım, şaka yapmıyorum. Arap gibi görünen herkesi bıçaklayacağım. Kaybedecek bir şeyim yok." şeklinde tehditte bulunduğu ifade ediliyor.

Irkçı saldırı planlarını paylaşan kişi, gerçekleştirileceği eylem sonucunda ölme veya hapise girme olasılığını da dile getiriyor. Bu tür tehditlerin, toplumda büyük bir endişe yarattığı ve polisin etkili bir şekilde müdahale ettiği vurgulanıyor.