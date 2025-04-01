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Almanya'da İtalyan Mafyasına Operasyon: Bir Polis Memuru Gözaltında

Almanya'da İtalyan organize suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik operasyonda bir polis memuru gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:34
Almanya'da İtalyan Mafyasına Operasyon: Bir Polis Memuru Gözaltında

Almanya'da Ndrangheta'ya Yönelik Büyük Operasyon

Almanya'da, İtalyan organize suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir polis memurunun gözaltına alındığı bildirildi. Baden-Württemberg eyaletindeki Waiblingen Savcılığı ile polisinin yaptığı ortak açıklamaya göre, bu operasyon Almanya ve İtalya'da koordine edilmişti.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 40 mekanda arama yapıldığı ve 36 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında, Aalen Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan 46 yaşındaki bir polis memuru da yer aldı. Bu polis hakkında, gizli bilgileri ifşa etmekten ötürü tutuklama emri çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı oldukları vurgu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde de aramaların yapıldığı aktarıldı.

Uluslararası İşbirliği

Almanya ve İtalya polislerinin işbirliği ile yürütülen bu çalışmalar, 2021 yılından beri Ndrangheta mafyası ve diğer organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında sürdürülmektedir. Bu tür uluslararası operasyonlar, organize suçların kökünü kazımak adına atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

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