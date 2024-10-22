Almanya'da Jens Stoltenberg'e Yüksek Onur Ödülü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Stoltenberg'e Onur Ödülü

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın en prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı'nın Büyük Haç'ı ile ödüllendirildi. Tören, Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Törende Duygusal Anlar

Bu onuru almak atan Jens Stoltenberg, gurur duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Stoltenberg'in NATO ve Almanya'nın güvenliği konusundaki katkılarını vurgulayarak, "Bu nişan, sizin 10 yıl boyunca verdiğiniz hizmetler için duyulan minnettarlık ve NATO'ya olan bağlılığın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Önemli Başarılar ve Gelecek Planları

Steinmeier, Stoltenberg'in NATO'yu şekillendirmedeki rolünü, özellikle Rusya'nın tehditlerinin arttığı bir dönemde, "Dürüstlüğünüz, net siyasi analizleriniz ve bağlılığınız sayesinde NATO'nun daha güçlü ve birleşik olmasını sağladınız," diyerek ifade etti. 1 Ekim'de görevi devreden Jens Stoltenberg, aynı zamanda Münih Güvenlik Konferansı'nın başkanlığına atanmıştır.