DOLAR
34,23 0,05%
EURO
37,04 0%
ALTIN
3.015,36 -0,72%
BITCOIN
2.305.627 0,52%

Almanya'da Jens Stoltenberg'e Yüksek Onur Ödülü

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Liyakat Nişanı'nın Büyük Haç'ı ile onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:17
Almanya'da Jens Stoltenberg'e Yüksek Onur Ödülü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Stoltenberg'e Onur Ödülü

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın en prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı'nın Büyük Haç'ı ile ödüllendirildi. Tören, Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Törende Duygusal Anlar

Bu onuru almak atan Jens Stoltenberg, gurur duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Stoltenberg'in NATO ve Almanya'nın güvenliği konusundaki katkılarını vurgulayarak, "Bu nişan, sizin 10 yıl boyunca verdiğiniz hizmetler için duyulan minnettarlık ve NATO'ya olan bağlılığın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Önemli Başarılar ve Gelecek Planları

Steinmeier, Stoltenberg'in NATO'yu şekillendirmedeki rolünü, özellikle Rusya'nın tehditlerinin arttığı bir dönemde, "Dürüstlüğünüz, net siyasi analizleriniz ve bağlılığınız sayesinde NATO'nun daha güçlü ve birleşik olmasını sağladınız," diyerek ifade etti. 1 Ekim'de görevi devreden Jens Stoltenberg, aynı zamanda Münih Güvenlik Konferansı'nın başkanlığına atanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AP'de İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki Eylemleri Tartışıldı
2
Mısır'da Tarihi Doğa Olayı: Firavun 2. Ramses Heykeline Güneş Işığı Vurdu
3
Milli Savunma Bakanı Güler ve KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun Görüşmesi
4
Bakan Güler, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
5
Yargı Reformu İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Görüşüldü
6
Bingöl'de 580 Kilometre Yol Asfaltlandı
7
Bursa'da FETÖ Elebaşı İfadeleri Nedeniyle Gazeteciye Adli Kontrol Kararı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak