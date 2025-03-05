Almanya'da Kalabalığa Dalan Araç Sürücüsü Aşırı Sağcı Bağlantılarıyla Gündemde

Almanya'da Kalabalığa Dalan Araç Sürücüsünün Aşırı Sağcı Bağlantıları Ortaya Çıktı

Almanya'nın Mannheim kentinde 3 Mart 2023 tarihinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 83 yaşındaki bir kadın ve 54 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Olayda 5’i ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Araç sürücüsü Alexander Scheuermann olayın ardından gözaltına alındı.

Siyasi Motivasyon İddiaları

Olay sonrası Scheuermann’ın, geçmişte aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Exif adlı araştırma grubunun yaptığı açıklamada, yetkililerin bu olayı siyasi amaçlı bir suç olarak değerlendirmediği ve olayın siyasi boyutunun soruşturmanın odağında olmamasının şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

'Ring Bund' Grubu İle Bağlantısı

Açıklamalara göre, Alexander Scheuermann, aşırı sağcı bir silah şebekesi olan "Ring Bund" adlı grubun üyesi. 2018 yılında derlenen bir listede Scheuermann’ın bu grupla bağlantısı kaydedilmiştir. Ayrıca, Scheuermann’ın 2018’de Berlin'de düzenlenen aşırı sağcı bir gösteriye katıldığına dair fotoğraflar da mevcut.

Olayın Siyasi Boyutu Üzerine Tartışmalar

Açıklamada ayrıca, Mannheim'daki olayın siyasi bir motivasyonla işlendiğinin göz ardı edilmesinin felaket olacağı vurgulandı. Scheuermann’ın psikolojik durumu veya sosyal medyadaki ifadelerinin çelişkili olup olmadığına bakılmaksızın, aşırı sağcı Ring Bund grubuna üye olmasının olayın siyasi boyutunun da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

Yargı Süreci

Mannheim Savcılığı, hakim karşısına çıkarılan Scheuermann’ın tutuklandığını duyurdu. Olayın detayları ve soruşturma devam ediyor.