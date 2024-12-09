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Almanya'da Katolik Rahibe Cinsel Taciz Suçlaması: Mahkeme Kararı Onandı

Almanya'da Trier Piskoposluğu’na ait rahip, 5 kişiye cinsel tacizden suçlu bulunarak görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:33
Almanya'da Katolik Rahibe Cinsel Taciz Suçlaması: Mahkeme Kararı Onandı

Almanya'da Cinsel Taciz Skandalı Devam Ediyor

Almanya, Trier Piskoposluğunda görevli bir Katolik rahibin, 5 kişiye cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından mahkeme kararının onandığını öğrenmiş durumda. Trier Piskoposluğu, Köln Mahkemesi'nin verdiği kararın temyiz edildiğini ancak Paderborn Mahkemesi tarafından yapılan yeniden değerlendirmede söz konusu kararın onandığını açıkladı.

Temyiz Süreci ve Sonuçları

Bölgedeki rahibin görevden uzaklaştırılması, Köln Mahkemesi'nin 5 kişiye yönelik cinsel taciz suçlamasını kabul etmesinin ardından gerçekleşti. Piskoposluk, başka bir temyiz başvurusunun mümkün olmadığı bilgisini paylaştı.

Cinsel İstismar Vakaları Üzerine Araştırmalar

Trier kentinde Katolik rahiplerin işlediği cinsel istismar vakalarının yıllarca örtbas edildiği ortaya çıktı. Bağımsız bir komisyon tarafından yapılan araştırmalara göre, 1946'dan 2021 yılı sonlarına kadar Trier Piskoposluğu ve çevresinde toplam 195 fail ve 513 cinsel istismar kurbanı tespit edildi. Bu komisyon, 2021 yılından bu yana vakaları incelemekte olup, sonuçların 6 yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

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