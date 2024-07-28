Almanya'da Koalisyon Hükümetinde Sınır Dışı Uygulamaları Üzerine Görüş Ayrılıkları

Almanya'da Sınır Dışı Tartışması

Almanya'nın koalisyon hükümetinde suç işleyen Suriyeli ve Afganların sınır dışı edilmesi konusunda önemli görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edildi.

Gizli Raporun İçeriği

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir raporunda, Suriye'de devam eden büyük güvenlik sorunları ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmeleri için uygun koşulların oluşmadığı vurgulandı.

İşkence ve İnsan Hakları İhlalleri

Raporda, Suriye'deki çatışmaların ülkenin dört bir yanında sürdüğü ve geri dönen kişilerin çeşitli insan hakları ihlalleri ile karşılaşabildiği kaydedildi. Bu ihlaller arasında işkence ve infazlar gibi ciddi durumlar da bulunuyor.

Resmi Açıklamalar

Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamburg’da yaptığı açıklamada, "Belirsiz zamanlarda verdiğimiz sözleri yerine getirmenin güvenliğe katkı sağlamayacağına inanıyorum" diyerek farklı görüşler olduğunu ima etti.

Sosyal Demokrat Partili İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise, Afganistan ve Suriye’ye sınır dışı süreçlerini yeniden başlatmak için çeşitli ülkelerle gizli görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Başbakan Olaf Scholz ise, ağır suçlu ve teröristlerin sınır dışı edilmesi konusunun yeniden yürürlüğe gireceğini belirtti.