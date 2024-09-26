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Almanya'da Küy Müziği Konseri

Kölnde düzenlenen etkinlikte küy müziği, Türk ve yabancı müzikseverlere tanıtıldı. Müzik ziyafeti dolu dolu geçti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:35
Almanya'da Küy Müziği Konseri

Almanya'nın Köln şehrinde Küy Müziği Konseri Yapıldı

Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde müzikseverlere tanıtıldı. Etkinlik, Köln Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirildi.

Aitolkyn Toktagan ve German Popov Sahne Aldı

Konserin başında, Kazak müziğinin öncüsü Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli enstrüman olan dombrayla dinleyicilere muhteşem bir performans sundu. Etkinlikte, Hollandalı sanatçı German Popov da sahne alarak, Kazak müzik enstrümanlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İşbirliği ve İzleyici Tepkisi

Kazak Kültür Merkezi ve Avrupa Trabzonlular Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, müzikseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Konserin sonunda, dinleyiciler sanatçılara ayakta alkışlarla teşekkür etti.

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı...

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı müzikseverlere tanıtıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli çalgı dombrayla dinleti sundu.

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı...

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı müzikseverlere tanıtıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli çalgı dombrayla dinleti sundu.

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı...

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı müzikseverlere tanıtıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli çalgı dombrayla dinleti sundu.

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı...

Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı müzikseverlere tanıtıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli çalgı dombrayla dinleti sundu.

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