Almanya'da makinistler 3'üncü kez grevde

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalan Alman Makinistler Sendikası (GDL), üç ayda üçüncü defa greve başladı. Alman Demiryolları'nda yük trenlerinin makinistleri 9 Aralık'ta saat 18.00'de, yolcu trenlerinin makinistleri ise bugün saat 02.00'de işi durdurdu.

Sendikaların üyelerinin greve gitmesi, Almanya'da demir yollarında çok sayıda seferin iptaline yol açtı. Makinistlerin iş bırakması, demir yolu ulaşımını ülke genelinde bozdu. Yüz binlerce kişi, tren seferlerinin iptal edilmesiyle zorluk çekti.

Makinistlerin 3 ayda üçüncü kez yaptığı grev, 12 Ocak saat 18.00'de sona erecek. Alman Demiryolları'nın şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferleri, grevden etkilenecek. Alman Demiryolları, yolcularına sefer iptalleri ve gecikmelerle karşılaşabileceklerini bildirerek, zorunlu olmayan seyahatlerin iptal edilmesini veya ertelenmesini önerdi.

ALMANYA'DA MAKİNİSTLER ÇALIŞMA SAATLERİNİ PROTESTO EDİYOR

GDL, çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e indirilmesini ve ücretlerde kesinti yapılmamasını istiyor.

Alman Demiryolları, çalışma saatleri için esnek olabileceklerini ancak iş gücü eksikliği yüzünden sendikanın talebini kabul edemeyeceklerini söylüyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, sanayi üretimindeki azalma, yüksek enflasyon, faiz oranlarının yükselmesi ve koalisyon hükümetinin eleştirilmesi gibi zayıf makroekonomik göstergelerle mücadele ederken, demir yolu grevleri de Almanya'nın ekonomik problemlerini artırıyor.