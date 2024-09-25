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Almanya'da Marjinal Partilerin Yükselişi: Demokratik Sisteme Tehdit

Aşırı sağ ve popülist partilerin yükselişi, Almanya'nın demokratik sisteminde önemli problemler oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:41
Almanya'da Marjinal Partilerin Yükselişi: Demokratik Sisteme Tehdit

Almanya'daki Marjinal Partiler ve Demokratik Sistem

Cüneyt Karadağ - Almanya'nın son üç eyalet meclisi seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve yeni kurulan sol popülist "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) yüksek oylar alarak, ülkenin demokratik yapısında ciddi sorunların habercisi oldu.

Seçim Sonuçlarının Kaygı Verici Boyutu

Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde gerçekleştirilen seçimlerde AfD ve BSW'nin elde ettiği oylar, önümüzdeki yıl eylül ayında planlanan genel seçimler için alarm zillerinin çalmasına sebep oldu. Almanya'nın geleneksel siyasi partileri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller, etkili bir siyaset üretememeleri nedeniyle bu marjinal partilere alan açtı.

Hükümet Kurma Zorluğu

Brandenburg eyaletinde 88 sandalyeden 30'unu kazanarak önemli bir güç elde eden AfD, burada çoğunluk gerektiren kararları engelleyebilme kapasitesine ulaştı. Merkez partilerin aşırı sağcılarla koalisyon kurmak istememesi, hükümet oluşumunu zorlaştıracak.

Gelecek Seçimlere Etkisi

Son yapılan seçimler, federal hükümetin geleceği konusunda da soru işaretleri doğurdu. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki SPD, Brandenburg’da birinci parti olup gelecekteki rolü hakkında belirsizlik sürmekte. CDU'nun bu süreçte SPD’den daha fazla oy alma olasılığı, partide lider değişikliğine yol açabileceği konuşuluyor.

AfD'nin Başarısı ve Demokratik Partiler

Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu yaptığı açıklamada, AfD'nin getirdiği başarının, esasen demokratik partilerin göç ve iltica konularındaki tartışmalardaki yetersizliğine işaret ettiğini belirtti.

Demokratik Çıkmaz ve Ekonomik Etkiler

Seçimlerin, gelecek yıl 28 Eylül'deki genel seçimde benzer sonuçlar doğurması durumunda, federal sistemin tıkanmasına yol açabilir. Bu durum, ülke istikrarını tehdit eden bir senaryo olarak gündeme geliyor. Tarihçi Katja Hoyer, AfD'nin gelecekte federal seviyede büyük sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

Hoyer, “Sürekli olarak karşıt bir siyaset güden bir parti, zamanla daha büyük güçlüklerle karşılaşır. Eğer bir partinin engelleyici bir azınlık haline gelirse, bu sistem açısından ciddi sorunlar doğurur,” ifadelerini kullandı. Hükümetin, önümüzdeki federal seçimlere kadar önemli değişiklikler yapması gerektiği vurgulanıyor.

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