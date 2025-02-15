Almanya'da Merz, ABD'ye Seçim Müdahalesine Karşı Çıktı

Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'daki seçimlere müdahale etmemesini istedi ve demokrasi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:37
Almanya'da Merz, ABD'ye Seçim Müdahalesine Karşı Çıktı

Merz'den ABD'ye Seçim Müdahalesine Tepki

Almanya'da ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı olan Friedrich Merz, ABD'nin 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek genel seçimlere karışmaması gerektiğini vurguladı. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) ikinci gününde bir panelde konuşan Merz, "ABD'deki başkanlık ve kongre seçimlerinin sonuçlarına saygı duyuyoruz ve ABD'nin de bizim seçimlerimize aynı şekilde saygı duymasını bekliyoruz" dedi.

Demokrasi Açığı ve Eleştiriler

Merz, Avrupa'da var olan "demokrasi açığı" konusunu gündeme getirirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın açıklamalarını isim vermeden eleştirdi. Vance, Avrupa hükümetlerini, göç konusundaki endişeleri görmezden gelmekle suçlamıştı.

Demokratik Kurallar ve Fikir Özgürlüğü

Almanya'da yapılan anketlerde CDU/CSU'nun açık ara birinci sırada yer almasının ardından, başbakanlık için güçlü bir aday olan Merz, demokratik kurumların öngördüğü kurallara uyduklarına dikkat çekerek, "Fikir özgürlüğü halen fikir özgürlüğüdür. Ancak yalan haberler ile nefret söylemi belirli yasal kurallara tabidir" ifadesini kullandı.

Ukrayna Savaşına Dair Açıklamalar

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Merz, Almanya'nın Avrupa'daki müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlama konusunda hazır olduğunu belirtti. "Bunu nasıl yapabileceğimiz ve nasıl organize edebileceğimiz konusunda ortak bir pozisyon için çaba göstermeliyiz" dedi.

Vance ise, "Güvenlik duvarlarına yer yok" diyerek Almanya'daki siyasi iklime dair önemli bir mesaj verdi. Merz'in çağrıları ve açıklamaları, ülkedeki siyasi havayı yeniden şekillendirmeye yönelik çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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