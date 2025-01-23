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Almanya'da Merz'den Yasa Dışı Göçmenlere Giriş Yasağı Müjdesi

CDU lideri Friedrich Merz, başbakan olursa yasa dışı göçmenlere 'giriş yasağı' getirecek ve sınır kontrollerini artıracak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:24
Almanya'da Merz'den Yasa Dışı Göçmenlere Giriş Yasağı Müjdesi

Friedrich Merz'in Göçmenlik Planı

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, başbakanlık süresinin başlangıcında Federal İçişleri Bakanlığı'na yasa dışı göçmenlere yönelik sıkı bir politika uygulaması talimatı vereceğini açıkladı. Merz, tüm eyalet sınırlarında kontrollerin artırılacağını ve geçerli giriş belgeleri bulunmayanların geri çevrileceğini belirtti.

Göç Politikasında Değişim

Aschaffenburg'da yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda iki kişinin hayatını kaybetmesi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Merz, ölenlerin ailelerine başsağlığıdiledi. 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde başarı elde etmeleri durumunda iltica ve göçmenlik yasasında köklü değişiklikler planladıklarını duyurdu.

Merz, “Almanya'da 10 yıldır yanlış yönlendirilen sığınma ve göç politikalarının çıkmazlarıyla karşı karşıyayız.” diyerek mevcut duruma dikkat çekti.

Merz'in Beş Maddelik Planı

Merz'in açıkladığı planda, federal polise tutuklama emri çıkarma yetkisi verilmesi, yasal statüsü olmayan kişilerin serbest bırakılmamasının yanı sıra, sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulanların sayısının artırılması gibi maddeler yer alıyor. Geçerli giriş belgesi olmayan kişiler için bir “fiili giriş yasağı” uygulanması ve günlük sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte, ülkeyi terk etmesi gereken suçluların ve risk altındaki bireylerin süresiz gözaltında tutulabilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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