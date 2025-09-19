Almanya’da Merz ve Bakanlara 'Gazze'de Soykırıma Destek' Suçlaması

Almanya’da Merz ve bazı bakanlara Gazze iddiasıyla suç duyurusu

Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC) tarafından Federal Başsavcılığa yapılan suç duyurusunda, Başbakan Friedrich Merz ve bazı mevcut ile eski hükümet yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine destek sağlamakla suçlandı.

Suçlamalar ve isimler

Basın toplantısında konuşan ELSC avukatlarından Nadija Samour, suç duyurusunda mevcut Başbakan Friedrich Merz ile birlikte Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, eski Başbakan Olaf Scholz ve eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "suç ortağı" olarak gösterildiğini kaydetti.

Ceza hukuku uzmanı avukat Benjamin Düsberg ise suç duyurusunda eski Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mevcut Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile birlikte Renk AG, Rolls-Royce Solutions GmbH ve Dynamit Nobel Defence GmbH gibi savunma sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de şüpheli olarak yer aldığını belirtti.

Talep edilen adımlar

Düsberg, Federal Başsavcılıktan kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını, şüphelilerin ifadelerinin alınmasını ve kamu davası açılmasını talep ettiklerini açıkladı. Suç duyurusunda, bu kişi ve şirketlerin İsrail’e silah sevkiyatı yoluyla "soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına yardım etmekle" suçlandığı ifade edildi.

İddiaların dayanağı ve veriler

Suç duyurusunda ayrıca, Almanya’nın taraf olduğu 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında hükümetin ve ilgili şirketlerin İsrail’e silah tedarik ederek bu yükümlülükleri ihlal ettiği ileri sürüldü. Belgede, 2023–2025 yılları arasında Almanya’dan İsrail’e yaklaşık 485 milyon avro değerinde silah ve askeri teçhizat gönderildiği ve bu sevkiyatların Gazze’deki sivil ölümler ve yıkımlarla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Merz'in önceki açıklaması

Öte yandan metinde belirtildiği üzere, Başbakan Friedrich Merz, geçen ay Gazze'de kullanılabilecek yeni silah ihracatını artık onaylamayacağını açıklamış; ancak daha önce onaylanmış silah ve teçhizatın teslimatını durduracağına dair bir taahhütte bulunmamıştı.

Nadija Samour basın toplantısında, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım neredeyse iki yıldır canlı olarak yayınlanıyor. Artık adalet ve hesap verme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

