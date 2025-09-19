Almanya’da Merz ve Bakanlara 'Gazze'de Soykırıma Destek' Suçlaması

ELSC'nin Federal Başsavcılığa yaptığı suç duyurusunda Merz ve bazı bakanlar ile savunma şirketleri 'Gazze'deki soykırıma yardım' ile suçlandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:31
Almanya’da Merz ve Bakanlara 'Gazze'de Soykırıma Destek' Suçlaması

Almanya’da Merz ve bazı bakanlara Gazze iddiasıyla suç duyurusu

Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC) tarafından Federal Başsavcılığa yapılan suç duyurusunda, Başbakan Friedrich Merz ve bazı mevcut ile eski hükümet yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine destek sağlamakla suçlandı.

Suçlamalar ve isimler

Basın toplantısında konuşan ELSC avukatlarından Nadija Samour, suç duyurusunda mevcut Başbakan Friedrich Merz ile birlikte Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, eski Başbakan Olaf Scholz ve eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "suç ortağı" olarak gösterildiğini kaydetti.

Ceza hukuku uzmanı avukat Benjamin Düsberg ise suç duyurusunda eski Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mevcut Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile birlikte Renk AG, Rolls-Royce Solutions GmbH ve Dynamit Nobel Defence GmbH gibi savunma sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de şüpheli olarak yer aldığını belirtti.

Talep edilen adımlar

Düsberg, Federal Başsavcılıktan kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını, şüphelilerin ifadelerinin alınmasını ve kamu davası açılmasını talep ettiklerini açıkladı. Suç duyurusunda, bu kişi ve şirketlerin İsrail’e silah sevkiyatı yoluyla "soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına yardım etmekle" suçlandığı ifade edildi.

İddiaların dayanağı ve veriler

Suç duyurusunda ayrıca, Almanya’nın taraf olduğu 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında hükümetin ve ilgili şirketlerin İsrail’e silah tedarik ederek bu yükümlülükleri ihlal ettiği ileri sürüldü. Belgede, 2023–2025 yılları arasında Almanya’dan İsrail’e yaklaşık 485 milyon avro değerinde silah ve askeri teçhizat gönderildiği ve bu sevkiyatların Gazze’deki sivil ölümler ve yıkımlarla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Merz'in önceki açıklaması

Öte yandan metinde belirtildiği üzere, Başbakan Friedrich Merz, geçen ay Gazze'de kullanılabilecek yeni silah ihracatını artık onaylamayacağını açıklamış; ancak daha önce onaylanmış silah ve teçhizatın teslimatını durduracağına dair bir taahhütte bulunmamıştı.

Nadija Samour basın toplantısında, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım neredeyse iki yıldır canlı olarak yayınlanıyor. Artık adalet ve hesap verme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Almanya’da, aralarında Başbakan Friedrich Merz'in de bulunduğu bazı hükümet yetkilileri hakkında...

Almanya’da, aralarında Başbakan Friedrich Merz'in de bulunduğu bazı hükümet yetkilileri hakkında, "İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek verdikleri" gerekçesiyle Federal Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Hukuki Destek Merkezi'nden (ELSC) avukat Nadija Samour (sağda) ve ceza hukuku avukatı Benjamin Düsberg (solda) suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Iğdır'da Yıldırım Can Aldı: 18 Yaşındaki Murat Satı Hayatını Kaybetti
3
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Adıyaman'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
5
Azerbaycan 14 Filistinli Öğrenciyi Gazze'den Tahliye Etti
6
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkı için ortak bildiriyi imzaladı
7
İsrail’in Gazze Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek