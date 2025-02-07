Almanya'da Müslümanlara Yönelik Suçlar Artış Gösterdi

Almanya'da Müslümanlara Yönelik Suçlarda Endişe Verici Artış

Almanya'da 2024 yılında Müslümanları hedef alan suç eylemlerinin 1554 olarak kaydedildiği bildirildi. Sol Parti tarafından Federal Meclis'e sunulan bir soru önergesine verilen yanıtta, Müslümanlara yönelik suç sayısının 2022'de 572, 2023'te ise 1536 olduğuna dikkat çekildi.

Sinti ve Roman Toplumuna Yönelik Saldırılarda Artış

Yanıtta, Almanya'da yaşayan Sinti ve Roman topluluklarına yönelik saldırıların da arttığı ifade edildi. 2023 yılında 171 saldırı gerçekleşirken, 2024'te bu rakamın 176 olduğu kaydedildi.

Ayrıca, önergeye verilen yanıtın açıklamasında, bildirilen bu rakamların "buz dağının görünen kısmı" olduğu ve kayıtlara geçmeyen suç sayısının ise çok daha fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.