Almanya'da Neonazi Operasyonu: AfD Üyesi Gözaltında

Almanya'da Neonazi Terör Şüphelilerine Operasyon

Almanya'nın çeşitli illerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Neonazi terörü şüphesiyle gözaltına alınan 8 kişi arasında AfD partisi üyesi bir politikacının da bulunduğu belirlendi.

Gözaltına Alınanlar ve Suçlamalar

Federal Başsavcılık yaptığı açıklamada, Leipzig, Dresden gibi bölgelerde gerçekleştirilen baskınlarda, yaşları 21 ile 25 arasında değişen 8 kişinin, aşırı sağcı bir terör örgütüne üye olma ve silahlı bir Nazi devleti kurma planları kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

Sakson Ayrılıkçıları ve Jörg ile Jörn S.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler 2020 yılında "Sakson Ayrılıkçıları" adını verdikleri bir militan grup kurdular. Gözaltına alınanlar arasında, Saksonya AfD gençlik derneği "Junge Alternative"in mali işler sorumlusunu temsil eden Kurt H. ve Avusturyalı tanınmış bir aşırı sağcının aile üyesi olduğu belirtilen Jörg ve Jörn S. kardeşler de yer alıyor.

Silahlı Güç Kullanım Plânları

Şüphelilerin, Nasyonal Sosyalizm'e dayanan bir sosyal sistem oluşturmak amacıyla silahlı güç kullanmayı planladıkları iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, paramiliter tatbikatlar yapıp, şehir savaşı ve ateşli silah kullanımı konularında eğitimler verdikleri bilgisi de bulunuyor.