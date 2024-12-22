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Almanya'da Noel Pazarı Saldırganı Hakkında Önceki İhbar Ortaya Çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarı saldırısıyla ilgili 2022'de yapılan ihbarlar gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:37
Almanya'da Noel Pazarı Saldırganı Hakkında Önceki İhbar Ortaya Çıktı

Almanya'da Noel Pazarı Saldırganı ile İlgili İhbarlar Ortaya Çıktı

Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına aracın sürüldüğü saldırının şüphelisi hakkında, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF)'ne geçen yıl ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı. Yılın yaz mevsiminde gelen ihbarın, sosyal medya aracılığıyla yapıldığı belirtiliyor.

BAMF'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen yılın yaz mevsiminin sonlarında, dairemiz Magdeburg'daki saldırının sorumlusundan şüphelenilen kişi hakkında bir ihbar aldı. Bu bilgi, diğer birçok ipucu gibi ciddiye alındı" denildi. BAMF'nin bir soruşturma makamı olmadığı vurgulanarak, ihbarı yapan kişinin ilgili makamlara yönlendirildiği ifade edildi.

Federal Kriminal Dairesi'nden Yeni Bilgiler

10 yıldır Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanlığı görevini yürüten Holger Münch, ZDF televizyonuna verdiği demeçte, Kasım 2023’te Suudi Arabistan vatandaşı bir erkek hakkında ihbar alındığını doğruladı. Münch, bu ihbar üzerine bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Münch, "Bunun üzerine Saksonya-Anhalt polisi gerekli soruşturma tedbirlerini aldı," diyerek, hakkında ihbar yapılan Suudi Arabistanlı kişinin kamu görevlileriyle çeşitli temasları, hakaretleri ve tehditlerini vurguladı. Ancak bu kişinin şiddet suçlarıyla tanınmadığını sözlerine ekledi.

Talib al-Abdulmohsen isimli Suudi Arabistan vatandaşı, Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda, aralarında 9 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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