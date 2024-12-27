Almanya'da Noel Pazarı Saldırganının Doktorluk Lisansı İptal Ediliyor

Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Noel pazarı saldırısının ardından, tutuklu bulunan Taleb al-Abdulmohsen'in doktorluk lisansının iptali için işlemlere başlandığı bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Saksonya-Anhalt Eyalet İdare Ofisi'nden yapılan açıklamada, Taleb al-Abdulmohsen'in doktorluk ruhsatının ilk etapta askıya alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Bunun için ön koşul, savcılığın bir soruşturma başlatıldığına dair bildirimidir. Bu yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Askıya alınma işleminin, cezai kovuşturma süresince bir doktorun mesleğini icra etmesini yasaklayan geçici bir tedbir olduğu vurgulandı. Lisans iptali ile ilgili kararın ise hukuki sürecin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

Saldırı ve Sonrası

20 Aralık'ta gerçekleşen araçlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.