Almanya'da Noel Pazarı Saldırganının Vasiyeti Araçta Bulundu

Almanya'da Noel Pazarı Saldırısında Şok Detaylar

Almanya'nın Magdeburg kentinde 20 Aralık tarihinde meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan Noel pazarındaki saldırının faili Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti aracında bulundu. Müfettişler, 11 Aralık'ta kiraladığı BMW marka aracın iç kısmında yapılan aramada bu vasiyeti keşfettikleri bilgisine ulaştı.

Vasiyetinde Alman Kızılhaçına Bağışta Bulundu

Abdulmohsen'in vasiyetinde, ölmesi durumunda tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışlama isteğinde bulunduğu kaydedildi. Araçta bulunan belgelerin, saldırının planlanmış bir eylem olduğuna dair ipuçları sunduğu düşünülüyor.

Müslüman Karşıtı Bloğa Röportaj Verdi

Olayın ardından yapılan araştırmalar, Abdulmohsen'in 12 Aralık'ta Magdeburg'daki bir otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiğini de ortaya çıkardı. Bu röportajda, dünyanın tanınmış isimlerine dair övgülerde bulunduğu belirtildi. Abdulmohsen, Elon Musk ve komplo teorisyeni Alex Jones hakkında olumlu ifadelerde bulundu.

Olayın Gelişimi

20 Aralık'ta Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde gerçekleşen saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sonrasında gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklandı.