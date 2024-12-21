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Almanya'da Noel Pazarı Saldırısında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Magdeburg'taki Noel pazarına yapılan araçlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 200'ün üzerinde.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:22
Almanya'da Noel Pazarı Saldırısında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Almanya'da Noel Pazarına Saldırı: Ölü Sayısı 5'e Ulaştı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde, dün gerçekleştirilen Noel pazarına araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Saldırıda, aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu dört yetişkinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırı sonrasında olay yerine giderek yetkililerle görüşüp, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bilgi aldı. Scholz, burada yaptığı açıklamada, "Bu, insanları yaralayan ve öldüren korkunç bir eylem." sözleriyle saldırıyı kınadı.

Saldırının Sonuçları ve Resmi Açıklamalar

Bölgedeki kilisenin önünde beyaz güller bırakan Scholz, 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda, ağır yaralı yaklaşık 40 kişi için endişe duyduğunu ifade etti. "Magdeburg'da korkunç ve trajik bir olay meydana geldi. Tüm ülkenin dayanışmaya ihtiyacı var," diyen Scholz, olayın araştırılmasının titiz bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Magdeburg Başsavcısı Horst Walter Nopens, saldırının tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve zanlının ifadesinin alındığını belirtti. Nopens, saldırganın 5 cinayet ve 200 cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağını kaydetti.

Olayın Arkasındaki Motivasyon

Saldırının motivasyonuna yönelik araştırmalar sürerken, Nopens, "Eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor, ancak daha derin meseleler de mevcut." dedi. Zanlının isminin Talib A. olduğu doğrulandı ve bir yıl önce yaptığı bir eylem nedeniyle ilgi odağı olduğu bildirildi.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezinden uzaklaşmaları istendi. Saldırı, Elbe Nehri yakınındaki Belediye binası önünde, kalabalık bir ortamda gerçekleşti. Alman basınında saldırganın, Noel pazarında 400 metre boyunca insanlar üzerine sürdüğü bildirildi.

Alman medyasında yer alan diğer bilgilere göre, saldırganın 50 yaşında olduğu, Almanya'da 2006 yılından beri yaşadığı ve süresiz oturum izni bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından "Almanya'nın İslamlaşmasından endişe ettiğini" belirttiği de ifade edildi.

Saldırı sonrası, Magdeburg Polisi olayla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparak, henüz başka bir failin bulunmadığını ve güvenlik önlemlerinin arttırılacağını duyurdu.

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