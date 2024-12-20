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Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: 1 Ölü, 80 Yaralı

Magdeburg'daki Noel pazarında gerçekleşen araçlı saldırıda 1 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltında.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:13
Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: 1 Ölü, 80 Yaralı

Almanya'da Noel Pazarına Şok Saldırı

Almanya'nın Magdeburg kentinde, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu korkunç bir olay meydana geldi. İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 80 kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Alman medyasında yer alan haberlere göre, kimliği belirsiz bir kişi aracını, Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdü. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ve olay sonrası pazarın kapatıldığı bildirildi.

Yetkililer, olayın ardından insanlardan şehir merkezini hemen terk etmeleri istendi. Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında bulunan Noel pazarında gerçekleşti.

Tepkiler

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, saldırıya tepki göstererek, 'Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay' ifadelerini kullandı.

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