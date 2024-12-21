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Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: Magdeburg'da Hüzün Hakim

Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kentte hüzün ve keder hakim.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 20:27
Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: Magdeburg'da Hüzün Hakim

Almanya'nın Magdeburg Kentinde Hüzün Hakim

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 200'den fazla kişinin yaralanması, kentte derin bir üzüntüye neden oldu. Saldırının ardından, bölgede yaşayanlar, saldırının yapıldığı alanda bir araya gelerek çiçek bıraktı.

Almanların Duyguları

Alman Clara Schmidt, “Buradaki atmosfer çok üzücü. Hissettiğim şey keder ve hüzün.” dedi. Saldırının ardından arkadaşlarını aradığını belirten Schmidt, “Şans eseri hepsi hemen geri bildirimde bulundu.” açıklamasında bulundu. Nefretin körüklenmemesi gerektiğine vurgu yapan Schmidt, “Lütfen bir arada kalın, sevgi nefretten daha güçlü olmalıdır” ifadesini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir başka genç Alman ise, saldırı anında evde olduğunu ve olayın medyadan duyduğunu kaydederek, “Hissettiğim şey tam bir şok, yıkılmış durumdayım.” dedi. Saldırının sonuçlarının dehşet verici olduğunu dile getiren genç, “Her şeyin korkunç olduğunu düşünüyorum, ölenleri anmalıyız.” diye ekledi.

Türk Konsolosu Harekete Geçti

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları Ali ve Aylin Temel çiftini hastanede ziyaret etti. Arıkan, “İki vatandaşımızın durumu iyi. Hayati tehlikeleri yok.” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Magdeburg'daki bu trajik olayda yaşamını yitirenler arasında 9 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Saldırı, kentin sosyal dokusunu sarsarken, yerel makamlar süreci dikkatle takip ediyor.

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