DOLAR
35,18 -0,27%
EURO
36,75 -0,91%
ALTIN
2.971,87 -1,31%
BITCOIN
3.422.126,49 -0,58%

Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: Onlarca Yaralı

Magdeburg'daki Noel pazarında kimliği belirsiz bir kişi, kalabalığın üzerine araç sürdü; çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:33
Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: Onlarca Yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentinde, kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü bildirildi. Bu üzücü olayda, onlarca kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Katılımcılar arasında panik yaratan bu saldırı, şehirde büyük korku ve endişeye yol açtı.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olayın hemen ardından güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Magdeburg’daki Noel pazarı, yoğun kalabalıklarıyla dikkat çekiyordu ve bu tür saldırılar, Almanya'da geçmişte de yaşanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gerçekleşen bu saldırının arka planı ve saldırganın kimliği hakkında yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: Onlarca Yaralı
3
Adana Kozan'da Ev Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
4
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Göreve Dönüyor
5
Müslüman Sivil Hakları Örgütü CAIR, Pentagon'un Suriye'deki Asker Sayısını Gizlemesini Kınıyor
6
Üsküp’te 'Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü' Sempozyumu Düzenlendi
7
TRT'nin 'tabii' Platformu Uluslararası Yayına Başlıyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!