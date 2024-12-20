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Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: Onlarca Yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araç, Noel pazarına dalarak çok sayıda yaralanmaya yol açtı. Olayın detayları hala belirsiz.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:42
Almanya'da Noel Pazarına Araçla Saldırı: Onlarca Yaralı

Almanya'da Korkunç Saldırı

Almanya'nın Magdeburg kentinde, bir kişinin aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucunda onlarca kişi yaralandı. Olayın ardından, yetkililer acil durum açıklaması yaptı.

Kanın Ayrıntıları

Alman medyasında yer alan haberlere göre, kimliği belirsiz bir kişi, Elbe Nehri yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarına dalarak kalabalığı hedef aldı. Yanında bulunan güvenlik önlemleri yetersiz kaldı.

Yaralıların Durumu

Saldırı sonucunda çok sayıda yaralışehir merkezini terk etmeleri istendiği bildirildi.

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