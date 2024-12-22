Almanya'da Noel Pazarına Saldıran Şüpheli Daha Önce 'Risk Değerlendirmesi' Geçmiş

Almanya'da Noel Pazarına Yönelik Saldırı ve Şüpheli İddiaları

Almanya'nın Magdeburg kentinde, Noel pazarına araçla gerçekleştirilen saldırının şüphelisi hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Welt gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırgan Talib al-Abdulmohsen, bir yıl önce Almanya’da yapılan bir "risk değerlendirmesi" çerçevesinde incelenmiş.

Saksonya-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından gerçekleştirilen bu değerlendirmede, al-Abdulmohsen’in somut bir tehlike oluşturmadığı sonucuna varılmış. Ayrıca, Saksonya-Anhalt Anayasayı Koruma Dairesi'nin de şüpheli hakkında herhangi bir soruşturma başlatmadığı bildirildi.

Acil Uyarılar ve Yanlış Yönlendirme

Öte yandan, Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan’da yaşayan bir kadın, al-Abdulmohsen'in adını ve doğum tarihini içeren bir e-posta göndererek Berlin polisinden acil yardım talep etti. Kadın, “Çok acil, rastgele Alman vatandaşlarını öldüreceğini söyleyen bir adam var, lütfen onu yakalayın” ifadesini kullandı. Ancak, bu e-posta Berlin yerine ABD’nin New Jersey eyaletine gönderildi ve buradaki bir karakola ulaştı.

Bahsi geçen kasabada, gönderilen e-posta ile ne gibi işlemlerin yapıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kadının ayrıca, Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) sosyal medya platformu X kapsamında al-Abdulmohsen hakkında uyarılarda bulunduğu ve BAMF'ın, gelen uyarılara cevapsız kaldığı öğrenildi.

Trajik Saldırının Sonuçları

Magdeburg’daki Noel pazarına yapılan bu saldırı sonucunda, aralarında 9 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin yaralandığı bilgisi aktarılmıştır.

Bu olay, güvenlik güçlerinin ve ilgili kurumların risk değerlendirmeleri konusundaki uygulamalarını tekrar gündeme getirmiştir.