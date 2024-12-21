Almanya'da Noel Pazarına Saldıran Şüphelinin BBC Röportajı Gün Yüzüne Çıktı

Almanya'da Noel pazarına araçla dalan şüpheli Talib A'nın, 2019 yılında BBC'ye verdiği röportajda kendisini "İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleriyle yardım eden bir karakter" olarak tanıttığı öğrenildi.

Suudi Arabistan doğumlu doktor olan Talib A, Temmuz 2019'da yayınlanan röportajında, kendisini bir aktivist olarak tanımlamış ve "İslamiyet'i terk eden kişilere sığınma talepleri konusunda yardımcı olduğunu" ifade etmiştir. Bu çerçevede bir internet sitesi kurduklarını belirten Talib A, özellikle Suudi Arabistan ve Körfez bölgesindeki ülkelerde yaşayanların, sığınma talepleri için kendisine ulaştığını söylemiştir.

İslam Karşıtı Eylemler ve Saldırı

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan Talib A'nın, İslam karşıtı, aşırı sağ görüşlere sahip olduğu ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştır.

50 yaşındaki Talib A'nın, 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izni bulunduğu; Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı kaydedilmiştir. Ayrıca, sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtilmektedir.