Almanya'da Noel Pazarına Saldırı: İslam Karşıtı Saldırgan Detayları Ortaya Çıktı

Almanya'da Kanlı Saldırı: 5 Ölü, 200 Yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleşen Noel pazarına yönelik araçlı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Saldırının failinin Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A. olduğu açıklandı.

Şüphelinin Kimliği ve İdeolojisi

50 yaşındaki Talib A., 2006 yılından beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izni bulunduğu öğrenildi. Bernburg kentinde hekimlik yapan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Almanya'da İslam'ın yükselişine karşı duyduğu endişeyi dile getirdiği bilgisi paylaşıldı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek verdiği de tespit edildi.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Saldırganın Tehditleri

Alman basınında yer alan haberlere göre, Talib A.'nın X hesabında, Almanya'yı "Suudi sığınmacıları avlamakla" ve "Avrupa'yı İslamlaştırmaya çalışmakla" suçladığı gözlemlendi. Ayrıca, Aralık ayında "intikamın geleceği" ve "bunun bedelini Almanya ödemek zorunda kalacak" ifadelerini içeren tehditlerde bulundu.

İslamofobi ve Siyonizm Destekçiliği

Talib A., Hamas ve diğer İslamcı gruplara karşı nefret içeren mesajlar paylaşırken, aynı zamanda İsrail'in savaş suçlarını övdü. Gazze'deki olayları destekleyen yazılar yazarak aşırı sağcı akımlarla bağlantısını güçlendirdi.

Almanya İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, saldırganın İslamofobik olduğunu ve bu konunun çok ciddiyetle ele alındığını belirtti. Faeser, "Bu korkunç bir suç ve tüm Almanya'da derin bir etki bıraktı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın güvenlik makamlarına saldırgan hakkında daha önce üç kez uyarıda bulunduğu bilgisi de gündeme geldi.

Geçmişteki Paylaşımlar Ve Temaslar

Şüpheli, önceki paylaşımlarında Angela Merkel'e yönelik nefret dolu sözler kullanarak, onun hapiste kalmasını savundu. Talib A., aşırı sağcı platformlardan birçok destek almış ve bu tür gruplar tarafından takip edilmiştir.

Almanya'da bu tür saldırıların artması ve aşırı düşüncelerin yayılması endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin soruşturması devam ediyor.