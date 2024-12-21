Almanya'da Noel Pazarına Yapılan Araçlı Saldırı: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Almanya'da Noel Pazarına Araçlı Saldırı: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün düzenlenen Noel pazarına yapılan aracın üzerinden geçme saldırısında ölü sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Scholz, saldırının gerçekleştiği pazar alanını ziyaret ederek, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Saldırının olduğu Noel pazarının yakınındaki kilisenin önüne beyaz gül bırakan Scholz'a, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Çevre Bakanı Steffi Lemke, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve diğer yetkililer eşlik etti.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, “İnsanları yaralayan ve öldüren korkunç bir eylem” olarak nitelendirdiği saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Ayrıca, ağır yaralı olan yaklaşık 40 kişi için endişelerinin bulunduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı, “Burada tüm ülkenin ve Almanya'da sorumluluk taşıyan herkesin dayanışmasını size temin etmek istiyorum.” dedi.

Olayın Aydınlatılması ve Soruşturma Süreci

Olayın aydınlatılmasının önemine değinen Scholz, soruşturmanın hassas ve titiz bir biçimde yürütüleceğini belirtti. “Araştırılmayan hiçbir şey kalmamalı.” ifadesini kullanan Scholz, olayın arka planı hakkında doğru bilgiye ulaşmanın ardından yasal ve diğer tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

“Böyle korkunç bir olay yaşandığında insanların bir arada ve birlikte durmasının önemli olduğunu” belirten Scholz, nefret tohumları ekmek isteyenlerin cezasız kalmalarının önlenmesi gerektiğini ifade etti. “Hukukun tüm sertliğiyle hareket edeceğiz.” diye ekledi.

Scholz, saldırıdan etkilenenlere destek sağlanacağını duyurdu ve birçok ülkenin bu korkunç felaket karşısında dayanışma gösterdiğini belirtti.

Alman basınında çıkan haberlerde, saldırganın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Saldırganın 50 yaşında olduğu, 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı bildirildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarında “Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu” belirtildi.

Haberlerde, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi. Fail, saldırının ardından gözaltına alındı. Olaydan sonra Noel pazarı kapatılırken, vatandaşların şehir merkezini terk etmeleri istendi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında gerçekleşti.