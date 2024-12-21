Almanya'da Noel Pazarına Yapılan Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Magdeburg'daki Noel Pazarı Saldırısında Korkunç Bilançoya Ulaşıldı

Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleştirilen trajik bir olayda, bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Saldırının ardından yaralı sayısının da 200'den fazla olduğu bildirildi.

Saldırının Detayları ve Fail hakkında Bilgiler

Alman kamu yayıncısı ARD'ye bağlı WDR ve NDR televizyon kanallarının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırı dün akşam meydana geldi. Olayla ilgili olarak 50 yaşındaki failin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve bu ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğu bildirildi. Saldırganın Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında 'Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe duyduğunu gösteren' paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğünü belirtti. Fail, olayın ardından hızlı bir şekilde gözaltına alındı.

Olay Sonrası Alınan Önlemler

Olayın ardından Noel pazarı kapatıldı ve insanlardan şehir merkezini derhal terk etmeleri istendi. Saldırının Magdeburg Belediye binasının yakınındaki Noel pazarında gerçekleştiği; bu üzücü olayın şehrin güvenliğini sarstığı kaydedildi.