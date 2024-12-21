Almanya'da Noel Pazarında Araç Saldırısı: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Almanya'da Korkunç Noel Pazarında Araç Saldırısı

Almanya'nın Magdeburg kentinde, bir kişinin aracını kalabalığın üstüne sürmesi sonucu meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti ve 60'ı aşkın kişi yaralandı.

Başbakan Haseloff'tan Açıklama

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, saldırıda ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti. Haseloff, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." ifadesini kullandı ve yaralıların bazı durumlarının ağır olduğunu vurguladı.

Saldırgan Gözaltında

Saldırganın gözaltına alındığını açıklayan Haseloff, Suudi Arabistan kökenli saldırganın, 2006'dan bu yana Almanya'da yaşayan bir doktor olduğunu bildirdi. Welt gazetesi, saldırganın 1974 doğumlu Suudi vatandaşı olduğunu duyurdu.

Olayın Detayları

Ulusal basına göre, saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdü. Olayın ardından pazar kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terketmeleri istendi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı." sözleriyle olayın korkunçluğuna dikkat çekti. Başbakan Olaf Scholz, sosyal medya üzerinden durumu endişe verici bulduğunu belirterek, "Acil servisler yaralılarla ilgilenmek için çaba sarf ediyor." açıklamasında bulundu. Scholz'un, olay mahallini ziyaret etmesi bekleniyor.

Bakanların Açıklamaları

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız." diyerek özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerini sundu. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, "Magdeburg'dan gelen görüntüler beni derinden sarsıyor. Kurbanlara en derin taziyelerimi sunuyorum." dedi.