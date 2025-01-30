Almanya'da Okullarda Antisemitizmle Mücadele İçin Önerge Kabul Edildi

Almanya'da, okullarda "Yahudi ve İsrail düşmanlığıyla etkin mücadele" başlıklı önerge, Federal Meclis'te kabul edildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan bu önerge, antisemitizme karşı kararlılıkla duruş sergilenmesini amaçlıyor.

Önergenin kabulü, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin oylarıyla birlikte gerçekleşti. Önergeye karşı çıkan tek parti Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) oldu, Sol Parti grubu ise çekimser kaldı.

Önergede, Alman hükümetinden antisemitizme yönelik bilimsel araştırmaları desteklemesi, araştırmalarda Yahudilikle ilgili konulara yer vermesi ve eğitim kurumlarında antisemitizmle mücadele için aynı yönde adımlar atması talep ediliyor. Ayrıca, okullarda antisemitizme dair bilgilerin toplanması ve gerekli hukuki tedbirlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Önergede, "Antisemitik davranışların sonuçları olmalıdır" ifadesi vurgulanarak, okulların yasal imkanları dahilinde gereken önlemleri alması gerektiğine dikkat çekildi. Bu önlemler arasında derslerden men edilme ve üniversiteden uzaklaştırma gibi yaptırımlar da yer alıyor.

Yahudi yaşamına dair derslerin verilmesi ve Yahudi anma yerlerine ziyaret imkanı oluşturulması gerektiği belirtilen önergede, Uluslararası Holokost Anma İttifakının (IHRA) antisemitizm tanımının benimsenmesinin önemine değinildi. Ayrıca, antisemitik eylemlerde bulunan grupların faaliyetlerinin engellenmesi talep edildi.

Önerge, üniversitelerin antisemitizm kapsamında yaşanan olayları suç duyurusunda bulunmasını ve Yahudi öğrencilerin eğitim kurumlarında kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanmasını da öngörüyor.