Almanya'da Otel Çökmesi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Almanya'da Otel Çökmesi Faciası

Almanya'nın batısında yer alan Mosel Nehri kıyısındaki Krov bölgesinde bir otelin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, otelde bulunan 14 kişiden 5'i enkazdan hasar almadan kurtulmayı başardı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 8 kişiden 4'ü başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Tahliye İşlemleri

Olayın ardından, binanın çevresinde bulunan 31 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Çökmenin nedenine dair ise henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.