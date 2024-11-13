Almanya'da Pistorius, SPD'nin Başbakan Adayı Olmak İçin İsteniyor

Almanya'da SPD Üyelerinden Pistorius'a Destek

Almanya'da hükümetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimlerde Başbakan Olaf Scholz'un yerine Savunma Bakanı Boris Pistorius'un partinin başbakan adayı olmasını talep ediyor.

Fırsatları Değerlendirme Çağrısı

Eski SPD Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Bausewein, Stern dergisine verdiği röportajda, "SPD, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini yenmek için bir fırsatı yakalamak istiyorsa en iyi şansı Pistorius ile bulabilir." ifadesini kullandı. Bausewein, bu durumun Başbakan Scholz’a yönelik bir eleştiri değil, daha çok gerçekçi bir değerlendirme olduğunu vurgulayarak, partinin bu konuda hızlı hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Pistorius'un Popülerliği Artıyor

SPD Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi Üyesi Rüdiger Erben de Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Pistorius'un hem Alman ordusu hem de toplumda takdir edildiğini belirtirken, "Kuşkusuz seçmenler için en iyi teklif Pistorius olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Erben, parti içinde başbakan adaylığı konusunda artan bir destek gördüğünü de sözlerine ekledi.

Parti Yönetimi Destekliyor

Parti yönetimi ise, Scholz’un yeniden başbakan adaylığında ısrarcı. SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, partisindeki başbakan adaylığına dair tartışmaları kabul ederken, erken seçimde Scholz'un partisinin başbakan adayı olacağını belirtti. Mützenich, Scholz'un tüm koşulları karşıladığına inandıklarını ve ona destek vereceklerini ifade etti.

Yeniden Seçilme İhtimali

Forsa şirketinin NTV televizyon kanalı için yaptığı ankete göre, katılımcıların %35'i Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’i, %25’i ise Yeşillerin başbakan adayı Robert Habeck'i destekliyor. İlginç bir şekilde, %39'luk kesim Savunma Bakanı Pistorius'u, %25'i ise Merz'i başbakan olarak görmek istediğini belirtti. Katılımcıların %57'si Pistorius'un, %13'ü ise Scholz'un SPD'nin başbakan adayı olmasını tercih etti.

Son aylarda anketlerde ülkenin en sevilen siyasetçisi olarak öne çıkan Pistorius'un, bu durumdaki etkisi göz önünde bulundurulmalı.

Hükümet Krizi ve Erken Seçim

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantıda FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alarak hükümeti dağıtmıştı. SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları, erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması için anlaşmaya varmıştı. Scholz, bu seçimde başbakan adayı olacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.