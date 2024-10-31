Almanya'da PKK Üyesi Selahattin K. Hakkında Dava Açıldı

Almanya'da PKK ile Bağlantılı Dava Süreci Başladı

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde, İtalya'dan iade edilen Türk vatandaşı Selahattin K. hakkında terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlandığı için dava açıldığı duyuruldu.

Dava Ayrıntıları

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Selahattin K. ile ilgili davanın 18 Ekim tarihinde Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi. İddianamede, Selahattin K.'nın 2014 yılının Ocak ayından 2015 yılının Temmuz'una kadar PKK'nın kadrosunda yer aldığı ve Almanya’daki iki bölgede örgütün sözde sorumlusunu yürüttüğü iddia edildi.

İddianamedeki Suçlamalar

İddianameye göre, Selahattin K., terör örgütünün organizasyonu, eleman temin etme ve propaganda faaliyetlerini koordine etme görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, kendi kontrolü altındaki örgüt üyelerine talimatlar verdiği ve PKK'nın Avrupa birimiyle raporlama içindeki ilişkisi olduğu ifade edilmektedir.

İtalya'dan Almanya'ya İade Süreci

Selahattin K., 12 Haziran tarihinde İtalya'da yakalanmış ve 16 Ağustos 2023'te Almanya'ya iade edilmiştir. İade sonrası mahkeme, hakkında yürütülen soruşturma neticesinde PKK üyesi olma suçlamasıyla tutuklanmıştır.