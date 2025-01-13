Almanya'da Polis, Kesici Alet Taşıyan 48 Yaşındaki Adamı Vurarak Öldürdü

Almanya'nın Bruchsal beldesinde polis, elinde kesici alet bulunan bir kişiyi vurdu. Olay, psikiyatri kliniğine götürülme sırasında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:52
Almanya'da Polis, Kesici Alet Taşıyan 48 Yaşındaki Adamı Vurarak Öldürdü

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Almanya'nın Kassel kenti yakınlarındaki Bruchsal beldesinde, polis bir kişiyi vurarak öldürdü. Elinde kesici alet bulunan 48 yaşındaki adam, polisi tehdit ederken olayın yaşandığı bildirildi.

Psikiyatri Kliniğine Götürme Kararı Vardı

Karlsruhe Savcılığı ve Baden-Württemberg Eyaleti Kriminal Polisinden yapılan ortak açıklamada, ölüm olayının psikiyatri kliniğine götürülmesi planlanan bir kişinin direnişi sırasında gerçekleştiği aktarıldı. Ölen kişi hakkında, savcılık tarafından zorla psikiyatri kliniğine götürme kararı olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 48 yaşındaki kişi bıçak ve satırla polise saldırdı ve bu esnada polis zorunlu olarak silah kullandı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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