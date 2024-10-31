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Almanya'da Rus Ajanlığı Şüphesiyle İddianame Hazırlandı

Dieter S. hakkında Almanya'da iddianame hazırlandı. Rus ajanlığıyla suçlanan şüpheli, tutuklu durumda.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:44
Almanya'da Rus Ajanlığı Şüphesiyle İddianame Hazırlandı

Almanya'da Önemli Gelişme

Almanya'da, yabancı gizli servis ajanı olduğu gerekçesiyle 17 Nisan'da tutuklanan Dieter S. aleyhine savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Münih Yüksek Bölge Mahkemesine Sunuldu

Federal Savcılığın hazırladığı iddianame, Münih Yüksek Bölge Mahkemesi'ne iletildi. İddianameye göre, sanığın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (PRD) örgütüne üye olabileceği ve ateşli silah sahibi olduğu belirtiliyor.

Gözaltı Süreci ve Tutukluluk Durumu

Dieter S., gizli servis ajanı olduğu iddiasıyla 17 Nisan'da gözaltına alındı ve o tarihten bu yana tutuklu olarak yargılanıyor.

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