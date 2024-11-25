Almanya'da Sağlık Bakanı'nı Kaçırmak İsteyen Sanığa 2,5 Yıl Hapis Cezası

Almanya'da Sağlık Bakanı'na Yönelik Kaçırma Planı

Almanya'da, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlayan ve kendini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak tanımlayan bir sanık, yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararı

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, 62 yaşındaki sanığın "vatana ihanet hazırlığı yapmak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarından dolayı hapis cezası verdi. 2023 yılından bu yana tutuklu bulunan sanık, yapılan yargılamada suçlu bulundu.

İmparatorluk Vatandaşı Kimdir?

Almanya'da, kendisini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak görenlerin sayısının yaklaşık 23 bin civarında olduğu belirtildi. İstihbarat raporlarına göre, bu grubun 2 bin 100 üyesinin şiddet kullanmaya hazır olduğu kaydedildi.

Grup, Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımamakta ve bazı üyeleri, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlı kalırken, bazıları da Nazi taraftarı olarak bilinir. Ayrıca bazı üyelerin, Almanya'nın hâlâ askeri işgal altında olduğuna inandıkları ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.