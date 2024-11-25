DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,42 -1,15%
ALTIN
2.984,64 0,71%
BITCOIN
3.369.703,83 -0,63%

Almanya'da Sağlık Bakanı'nı Kaçırmak İsteyen Sanığa 2,5 Yıl Hapis Cezası

Almanya'da, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmaya yönelik plan yapan sanığa 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:27
Almanya'da Sağlık Bakanı'nı Kaçırmak İsteyen Sanığa 2,5 Yıl Hapis Cezası

Almanya'da Sağlık Bakanı'na Yönelik Kaçırma Planı

Almanya'da, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlayan ve kendini "İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak tanımlayan bir sanık, yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararı

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, 62 yaşındaki sanığın "vatana ihanet hazırlığı yapmak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarından dolayı hapis cezası verdi. 2023 yılından bu yana tutuklu bulunan sanık, yapılan yargılamada suçlu bulundu.

İmparatorluk Vatandaşı Kimdir?

Almanya'da, kendisini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak görenlerin sayısının yaklaşık 23 bin civarında olduğu belirtildi. İstihbarat raporlarına göre, bu grubun 2 bin 100 üyesinin şiddet kullanmaya hazır olduğu kaydedildi.

Grup, Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımamakta ve bazı üyeleri, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlı kalırken, bazıları da Nazi taraftarı olarak bilinir. Ayrıca bazı üyelerin, Almanya'nın hâlâ askeri işgal altında olduğuna inandıkları ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
3
Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde
4
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü
5
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'
6
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
7
DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı