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Almanya'da Scholz'a Karşı Çıkan Yüzde 74'lük Rakam

Almanların büyük kısmı, Başbakan Olaf Scholz'un yeniden aday olmasını istemiyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:58
Almanya'da Scholz'a Karşı Çıkan Yüzde 74'lük Rakam

Almanların Scholz'a Duyduğu Güvensizlik

Almanya'da gerçekleştirilen son anket, halkın %74 gibi yüksek bir oranının Başbakan Olaf Scholz'un 2025 yılındaki genel seçimlerde yeniden aday olmasını istemediğini gösteriyor.

Anket Sonuçları

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin düzenlediği "Politbaromater" anketine katılanların %74'ü, Scholz'un Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı olmasını istemedi. Bununla birlikte, %23'lük bir kesim ise onu yeniden başbakan adayı olarak görmekte.

SPD taraftarlarının %49'u, Scholz'un yeniden aday olmasını desteklememekte. Hükümetin işleyişini olumlu bulanlar %25, olumsuz bulanlar ise %71 oranında belirlendi.

Erken Seçim Talepleri

Ankete katılanların neredeyse yarısı erken seçim yapılmasını savunuyor. "Başbakan Scholz, erken seçimleri teşvik etmeli mi?" sorusuna %49 "Evet", %46 ise "Hayır" yanıtını verdi.

Siyasi Parti Oy Dağılımı

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) %33 ile birinci sırada yer alırken, Almanya için Alternatif (AfD) %17 ile ikinci oldu. SPD, %15 oy oranına sahipken, Yeşiller %11'e geriledi. FDP ise %4 ile hükümetin küçük ortağı olarak kalmaya devam ediyor.

Scholz'un Adaylık İhtirası

Başbakan Scholz, anket sonuçlarından bağımsız olarak, 2025 seçimlerinde yeniden aday olacağını belirtti. Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, SPD ve kendisinin halktan güçlü bir destek almayı beklediğini dile getirdi. Ayrıca, "Birçok seçim kazandım" ifadeleriyle kamuoyu yoklamalarını erken yorumlamamaya karar verdiğini vurguladı.

Scholz'a, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un adaylık konusunda destek verip vermeyeceği sorulduğunda ise, "Pek çok kişi gibi Boris Pistorius da benim tekrar aday olmamı istiyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum," yanıtını verdi.

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